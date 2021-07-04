KARADENİZ'DE DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 74 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Tekkeönü Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve denizde kirlilik oluştu. Bartın ırmağının da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.