Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de devremülk ilanlarına yoğun ilgi
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Karadeniz'de devremülk ilanlarına yoğun ilgi

1 saat önce

Emlak piyasasının nabzını tutan sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre kapanan devremülk ilanları yüzde 26 artarken, en yoğun artış yüzde 76 ile Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.

Karadeniz'de devremülk ilanlarına yoğun ilgi, System.String[]
Emlak piyasasının nabzını tutan sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre kapanan devremülk ilanları yüzde 26 artarken, en yoğun artış yüzde 76 ile Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.
sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hareketlenen turizm sektöründe bu yıl devremülkler yoğun bir ilgi gördü. Emlak piyasasının nabzını tutan sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre kapanan devremülk ilanları yüzde 26 artış gösterdi.
Bu dönemde en yoğun artış yüzde 76 ile yeşilin hakim olduğu ve yaz aylarında daha serin olan Karadeniz Bölgesi'nde kaydedildi.
Yine aynı dönemde devremülk ilan görüntülemelerinde ise yüzde 25 artış gözlemlendi.
Ayda 43 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un emlak verilerine göre, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkati çeken Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 44 ve eşsiz kıyıları ve kültürel mirasıyla her zaman ilgi odağı olan Ege Bölgesi'nde devremülk ilanları yüzde 26 oranında artış gösterdi.
Karadeniz Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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