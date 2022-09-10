Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti - Son Dakika
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Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti

10.09.2022 19:54

Abdurrahman Uzun'un İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül'le ilgili sarf ettiği, "Birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. Bir taraflarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar" sözlerine tepki yağdı.

Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu dönem "Açın kombileri! Yaz ayı da olsa havalar sıcak da olma sonunu kadar açın kombileri. Artık gaz patronuyuz" sözleriyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez de 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününü hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündeme geldi.

"BİRİLERİ FARKLI BİR MİLAT OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

9 Eylül'ün yerel olarak kutlanması gerektiğini belirten Uzun, "9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu genelde İzmirliler için hani yerel anlamda kutlanacak bir programdır. İşte Trabzon'un kurtuluşu, Artvin'in kurtuluşu günlerinde böyle lokal kutlamalar yapılır. Ama İzmir'in kurtuluşuyla ilgili birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor"dedi.

"9 EYLÜL NİYE KONYALI İÇİN ÖNEMLİ OLSUN"

Sözlerini sürdüren Uzun, "Ben İzmirli değilim, İzmir'in kurtuluşu neden benim bu kadar gündemime oturuyor. 29 Ekim olsa dersin ki 'Bu Cumhuriyetin ilanıdır.' Bunu yekun anlamda 81 ili ve yurtdışında da olsa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alakadar eden bir konudur. 19 Mayıs olsa, 23 Nisan olsa, 30 Ağustos Zafer Bayramı olsa… Bunların hepsi bu milletin yekun olarak birlikte bir anlam yüklediği tarihlerdir. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. 29 Ekim elimizden çıktı, 30 Ağustos da elimizden çıktı. Hani istediğiniz manevraları yapamıyorsunuz. Bu sefer k..çlarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

'Açın kombileri' sözüyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez 9 Eylül hakkındaki sözlerine tepki topladı
'Açın kombileri' sözüyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez 9 Eylül hakkındaki sözlerine tepki topladı
'Açın kombileri' sözüyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez 9 Eylül hakkındaki sözlerine tepki topladı
'Açın kombileri' sözüyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez 9 Eylül hakkındaki sözlerine tepki topladı
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Son Dakika Güncel Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti - Son Dakika


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