Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı - Son Dakika

Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı

21.10.2020 08:37
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı, System.String[]

ZONGULDAK açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından önemi bir kez daha artan Filyos Limanı, tamamlandıktan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak.

ZONGULDAK açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından önemi bir kez daha artan Filyos Limanı, tamamlandıktan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, limanla çalışmaları hızlanan endüstri bölgesiyle birlikte bölgenin kalkınacağını belirterek, "Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız" dedi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından 6 milyon metrekarelik alan 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Tosyalı Holding, endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu olarak çalışmalara başladı. 2. Abdülhamid'in rüya projesi olarak adlandırılan endüstri bölgesinin ilk adımı olarak ise deniz ticareti için yapımına başlanan Filyos Liman inşaatının üst yapısı büyük ölçüde tamamlandı. Filyos Limanı henüz tamamlanmadan ülkeye hizmet etmeye başladı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacak olan Filyos Limanı, Karadeniz'deki doğal gaz aramalarının merkezi haline geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), limanda sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için merkez kurdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı. Fatih Sondaj Gemisi, 405 milyar metreküplük keşfin ardından liman yakınında demir attı. Kanuni Sondaj Gemisi de Kasım ayı sonunda Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından Fatih ile birlikte Türkali-1 bölgesinde doğal gaz arama çalışması yapacak.

'FİLYOS LİMANI'NIN ÖNEMİ ARTTI' Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Filyos Limanı'nın henüz tamamlanmadan tarihi bir başarıda pay sahibi olduğunu söyledi. Bölge olarak gururlu olduklarını ifade eden Kamitoğlu, "Çaycuma ve bölge olarak yıllardır beklemiş olduğumuz Abdülhamid'in rüyasında sona gelinmiş vaziyette. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman inşası bu seneni sonunda bir altyapı inşası bitecek ve üst yapı içinde işletmecisine devredilecek. Doğal gaz rezerviyle birlikte burası ayrı bir anlam kazandı. Buradan Tuna- 1 kuyusuna iki gemiyle destek veriliyor. Bununla birlikte limanın ülkemiz için ülke ekonomisi için ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz oldu" dedi. '30 YILLIK RÜYANIN SONUNA GELDİK' Filyos'un Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve endüstri bölgesiyle bölgenin kalkınmasında başrol oynayacağını belirten Kamitoğlu, şöyle konuştu:

"Doğal gaz platformunda buranın ihtiyacı olan çelik boru ihtiyacını karşılayacak ve destek verecek bir endüstri burada gelişecek. Çelik üzerine diğer firmalara da alt yapısını yaparak arazi tahsis edecek. Bölge olarak özellikle Çaycuma, yani Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak yıllardır bunun özlemi ve heyecanı içindeyiz. Bölgemiz yaklaşık 30 yıldır sürekli göç vermekte. Kömür fosil yakıtların artık çevreyi kirletmesi ve kullanımının azalması nedeniyle kömüre bağımlı olan ekonomimiz her geçen gün daralıyor. Bunun paralelinde hem burada böyle bir yatırım yapılması doğal gazın bulunması anlamında burada müthiş bir istihdam sağlanacak. Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız."


Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı

Zonguldak, Çaycuma, Türkiye, Filyos, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir         
02:53
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 08:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei