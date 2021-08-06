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KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI - Son Dakika

KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI

06.08.2021 09:58

KARADENİZ sahil yolu nedeniyle doğal plajlarını kaybeden, oluşturulmaya çalışılan yapay plajları da hırçın dalgalarla yok olan Karadeniz'de sadece 21 plaj 'mavi bayrak' almaya hak kazandı.

KARADENİZ sahil yolu nedeniyle doğal plajlarını kaybeden, oluşturulmaya çalışılan yapay plajları da hırçın dalgalarla yok olan Karadeniz'de sadece 21 plaj 'mavi bayrak' almaya hak kazandı. Deniz suyu temizliği ve güvenilir ortam anlamına gelen mavi bayraklı plajların 13'ünün yer aldığı Samsun'da ise sayının artırılması için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde, dünya çapında, deniz suyu temizliği ve güvenilir ortam anlamına gelen mavi bayraklı plaj sayısı, 21 oldu. Karadeniz sahil yolu nedeniyle doğal plajlarını kaybeden, oluşturulmaya çalışılan yapay plajları da hırçın dalgalarla yok olan Karadeniz'de sınırlı sayıdaki plajlar, yoğun ilgi görüyor. Plajların 13'ünün yer aldığı Samsun'da sayının artırılması için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Ege ve Akdeniz'den sonra en çok mavi bayraklı plajın Karadeniz'de Samsun'da olduğunu belirterek, 'Zonguldak'tan Artvin'e kadar uzanan sahil şeridinde yaklaşık 21 mavi bayraklı plaj var. Bunların 13 tanesi Samsun ili sınırlarında. Bu Samsun'un deniz anlamında da önemli destinasyonlardan biri olduğunu gösteriyor. İnsanların aklına ilk olarak Ege ve Akdeniz gelir ama Karadeniz Bölgesi bir sonraki alternatif bölgedir. Samsun 13 tane mavi bayraklı plaja sahip ama bunu 20-25 plaja çıkarabilecek potansiyele de sahip. Samsun, hem kumunun özellikleri hem de denizin temizliği ile birlikte bölgede en avantajlı il' diye konuştu.

'KUM ÇOK ÖZEL'

Samsun plajlarının özellikle kumunun çok özel olduğunu söyleyen Toktaş, 'Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un böyle bir konuma sahip olması ve kumunun özel olması, kum alanlarının da uzun ve derin olması çevre illerden gelenlerin burada daha rahat denize girmesini sağlıyor. Samsun'un yakınında Sinop olmasına rağmen Tokat'tan, Çorum'dan ve iç bölgelerden çok fazla misafir ağırlar durumda. Samsun sahillerinde birçok etkinlikte yapılıyor. Plaj voleybolu, konserler gibi farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Denize girip güneşlenmenin dışında bu tarz etkinlikler çevre illerden birçok insanın da dikkatini çekiyor ve ekonomik anlamda katkı sağlamasına sebebiyet veriyor. Pandemiden sonra plajlar ile daha fazla ilgilenildiği zaman sayılardaki artış Samsun'a katkı sağlayacaktır' dedi.

KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI
KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI
KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI
KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI
KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI
KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Samsun, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE DOLGU İLE YOK OLAN PLAJLARDAN 'MAVİ BAYRAKLI' 21'İ KALDI - Son Dakika


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