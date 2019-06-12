Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de dört il için sağanak ve dolu uyarısı
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Karadeniz'de dört il için sağanak ve dolu uyarısı

3 saat önce

Samsun, Kastamonu, Ordu ve Tokat için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.

Karadeniz'de dört il için sağanak ve dolu uyarısı, System.String[]
Samsun, Kastamonu, Ordu ve Tokat için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Samsun Kastamonu, Ordu ve Tokat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Tokat, Ordu, Kastamonu, Samsun, Güncel
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