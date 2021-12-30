Üye Girişi
Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor

30.12.2021 11:13
Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle avlanan hamsi miktarı geçen yıla göre azaldı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle avlanan hamsi miktarı geçen yıla göre azaldı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi avcılığının balıkçılar için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Hamsi bol olduğunda hem tüketicinin hem balıkçının yüzünün güldüğünü vurgulayan Malkoç, bu sezon hamsinin Türkiye kıyılarından erken ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Malkoç, deniz suyu soğumadığı için hamsinin Karadeniz'in Türkiye kıyılarından ayrıldığını anlattı.

Balıkçılar umudunu Balkanlar'dan gelecek soğuk havaya bağladı

Karadeniz'in her yıl en az iki derece ısındığını öne süren Malkoç, "Karadeniz'e gelen hava Akdeniz havası. Akademisyenlerin bunu değerlendirmesi lazım. Son yıllarda Balkanlar'dan bize hava gelmiyor. Balkanlar'dan bize fırtına gelince balık gelirdi. Şimdi orta Akdeniz'den sıcak hava geliyor. Bu nedenle Karadeniz ısınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kar yağışının hava sıcaklığını düşürdüğünü ifade eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Deniz suyu sıcaklığı 8 derece olması gerekirken 14 derece. Balık çok çabuk denizlerimizi terk ediyor. Aynı Kenyalı atletler gibi adeta uçuyor. Karadeniz sahilinde sıcaklık 11-12 derece, açık denizde ise 14-15 derece. Açık deniz sıcak. Daha açığa gittiğin zaman daha da sıcak. Biz uydu görüntülerinden izliyoruz. Balıklar 80-100 milin üzerinden karşıya doğru öbek öbek gidiyor.

Havalar soğusa Balkanlar'dan soğuk hava gelse bize, balığımız, hamsimiz gelecek ama gelmiyor. Hamsinin bu kadar erken bizi terk etmemesi lazım. Çünkü denizde hamsi var. Karadeniz'de İğneada'dan Hopa'ya kadar hamsi vardı. Bir anda mı bu hamsi kayboldu? Tutmayla alakası yok. Sıcaktan dolayı hamsi uçtu. Uydu görüntülerinde hep görünüyor."

Malkoç, hamsinin az olsa da Karadeniz'de bir süre daha olmaya devam edeceğini dile getirerek, "Hamsi bizim kara sularımızda yıllardan beri 50 senedir son üç sene hariç hep kasım ayının ortalarında çıkardı. Son üç seneden bu yana iklim değişikliği hamsiyi etkiledi. Geçen sene sularımızda avlanan hamsi 400 bin tondu. Bu yıl 200-250 bin ton civarında. Karadeniz'de balık sorunu yok, Karadeniz'deki sorun iklim sorunu." diye konuştu.

"Uzun süreli değişikliler ancak iklim değişikliği ile ilgili sorularımıza cevap verebilir"

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat da iklimsel sorunların denizlerde bazı türlerin göç etmesine neden olabildiğine dikkati çekerek, "İklimsel değişiklik nedeniyle örneğin Akdeniz'deki türlerin Ege denizine doğru yayıldığını görebiliyoruz. Akdeniz'e ait bazı türler de Karadeniz'e gelebiliyor uygun ekolojik ortam, uygun sıcaklığı bulursa." dedi.

İklimsel değişikliğin etkilerinin 10-20 ve 50 yıl gibi süreçleri kapsadığını söyleyen Prof. Dr. Bat, şöyle devam etti:

"Uzun süreli değişikliler ancak iklim değişikliği ile ilgili sorularımıza cevap verebilir. Karadeniz henüz soğumadı. Halen biraz sıcak. Hamsi biraz daha soğuk suları seviyor. Deniz suyu tam soğumadan kıyıya gelmiyor. Daha derinlere doğru gitmesi söz konusu. Bu iklimsel değişikliklere göre de değişiyor. Su sıcaklığının mevsim normallerinin altında kalması veya üzerine çıkmasına bağlı. Denizler yavaş soğuyor veya ısınıyor. Denizlerin soğuması gecikti. Soğumadığı için denizde yaşayan canlılar adaptasyon sorunu yaşıyor. ya adapte olacaklar bu sıcaklığa ya da göç edecekler."

YORUMLAR
500

Karadeniz, Balkanlar, Akdeniz, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Otomobil fiyatları düşüşe geçti Otomobil fiyatları düşüşe geçti         
11:02
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:27 Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement