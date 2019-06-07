Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de dut pekmezi zamanı
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Karadeniz'de dut pekmezi zamanı

55 dakika önce

Karadeniz'de dutların olgunlaşmasıyla, vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmezin yapımına başlandı.

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Karadeniz'de dutların olgunlaşmasıyla, vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmezin yapımına başlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar kazanlarda dut pekmezi kaynatmaya başladılar. Dut pekmezi, bölgede kahvaltı sofralarının başköşesinde yer alıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tüketilen dut pekmezi, birçok hastalıklara da iyi geliyor.

Önce ağaçlardan dutları dökerek topladıklarını belirten Coşkun Ermek, "Dut meyvesi yetişti ve bizler de pekmez yapmaya başladık. Hazırladığımız ürünün bir kısmını kendimize tüketiyoruz, bir kısmını ise gurbetteki akrabalarına gönderiyoruz. Tabii, satmak istesek alıcısı da çok ama bizler kendi ihtiyaçlarımız kadar pekmez yapıyoruz. Bizlerin vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezini geleneksel yöntemlerle yapıyoruz" dedi.

Ermek, "Her Haziran ayı sonuna kadar kazanlarda dut pekmezi kaynar. Sağlık açısında da doktorlar pekmezin yemesini tavsiye ediyor. Uzun yaşamanın sırrının pekmezden geçtiğini söyleyebilirim" diye konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, Karadeniz, Güncel
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