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KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ - Son Dakika

KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

22.12.2021 08:48

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

(GÖRÜTNÜ GEÇİLİYOR)

HABER Emirhan PEHLİVANTRABZON, (DHA)-

KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ
KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ
KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ
KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ - Son Dakika


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