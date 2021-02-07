Karadeniz'de 'ek tedbirlerle' hamsi avı yeniden başladı - Son Dakika
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Karadeniz'de 'ek tedbirlerle' hamsi avı yeniden başladı

07.02.2021 01:10
Karadeniz'de 'ek tedbirlerle' hamsi avı yeniden başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, 1 aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, 1 aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte 'vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, hamsi avladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi. Bakanlık, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarının olumsuz etkilememesi için İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 8 Ocak tarihinden itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık bu süreyi iki kez 10'ar gün daha uzatarak 1 aya tamamladı.

EK TEDBİRLERLE AV YENİDEN BAŞLADI

Bakanlık, 1 aylık yasağın ardından ek tedbirlerle hamsi avına yeniden izin verdi. Bu gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte Karadeniz'de balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Devreye alınan ek tedbirler kapsamında denize açılmadan önce balıkçılar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı beyanda bulundu, denize açılan av teknelerine ise nezaret etmesi için en az bir görevli verildi. Görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler, kentlerde belirlenen 2 noktadan karaya çıkarılarak, boy denetiminden sonra balık haline sevklerine izin verilecek. Hamside 9 santimetrenin altında avlanma ise yapılamıyor.

'PALA MUSTAFA' TEKNESİ İLE AÇILDILAR Rize'de 1 aydır bekleyişlerini sürdüren 'Pala Mustafa' adlı tekne kaptan ve personeli yasağın kalkmasının ardından gece yarısı limandan denize açıldı. Kaptan Mustafa Kuru ve 25 mürettebatı, 30 metrelik tekne ile açıldıkları denizde radarda hamsi sürülerini aradı.

'KUTU KUTU HAMSİLERLE DÖNECEĞİZ'Kaptan Kuru yasağın kalkmasıyla yeniden denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde 'vira bismillah' dedik, hamsi avı için denize açıldık. Bugünü bekliyorduk, inşallah bereketle başlarız. Cihazlardan numuneleri görüyoruz. Rize çevresinde bu gece avımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ağımızı saracağız ve inşallah kutu kutu hamsilerle limana döneceğiz" dedi.

Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce denize bıraktı. Sürüyü ağın içerisine alan balıkçılar, 1 saatte ağları toplayarak tekneye çekti. Güç gerektiren sürecin ardından, gece boyu birkaç deneme daha yapan balıkçılar, teknelerini hamsi ile doldurdu.

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Kaynak: DHA

Balıkçılık, Karadeniz, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 'ek tedbirlerle' hamsi avı yeniden başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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