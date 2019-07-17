Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu
1 saat önce
Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:57 Kaynak: DHA
'nın Karadeniz
kıyılarını vuran hortum Soçi
'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.
Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
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