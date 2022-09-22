Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu - Son Dakika
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Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu

22.09.2022 18:16
Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde balıkçı barınağına girmek isteyen balıkçı teknesi, karaya oturdu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde balıkçı barınağına girmek isteyen balıkçı teknesi, karaya oturdu.

Karadeniz'de avlanan Duru-67 isimli tekne, yer yer 2 metreyi bulan dalgalar nedeniyle ilerleyemeyince İlişi köyündeki balıkçı barınağına girmek istedi.

Barınağa doğru manevra yaptığı sırada pervanesine halat saran 17 mürettebatlı teknenin motorları durdu. Tekne, sürüklenerek barınağın girişinde karaya oturdu.

Teknedeki botu denize indiren balıkçılar halat yardımıyla tekneyi kurtarmak istedi ancak dalgalar nedeniyle bot alabora oldu.

Bu sırada denize atlayan 2 kişi denize açılan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan balıkçılardan 52 yaşındaki Mehmet Aydeniz, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teknedeki diğer personel ise mendireğe bağlanan halat yardımıyla tahliye edildi.

Bölgeye gelen TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, Bozkurt, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu - Son Dakika

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