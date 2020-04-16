Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 'Evde kal' çağrılarına uyuluyor - Son Dakika

Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına uyuluyor

14 dakika önce

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Rize'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara uyarak, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Karadeniz'de

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Rize'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara uyarak, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.


Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve kent sakinlerinin "Evde kal" çağrılarına uymasıyla Orta ve Doğu Karadeniz'in bu 5 kentinde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan halkı, evde kalmaları için anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanlar ise maske ve eldiven kullanıyor.


Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim oldu.


Ordu'nun en işlek yerlerinden Demokrasi ve Köprübaşı meydanları bugün de sakinliğini korudu. Meydanlara giriş çıkışlar polis kontrolünde sağlanıyor.

Giresun'da Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği olduğu görüldü.

Artvin'in İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile belli saatler dışında sadece yayalara açık olan Kültür Sokağı, en sakin günlerini yaşıyor. Öte yandan caddelerdeki araç trafiğinde az da olsa hareketlilik devam ediyor.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.

Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:42 Kaynak: AA

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