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Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

24.09.2021 10:58

Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Ordu'nun yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havanın soğumasının ardından beyaza büründü.

Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Ordu'nun yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havanın soğumasının ardından beyaza büründü.

Bayburt'ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki çobanların büyük ve küçükbaş hayvanlarını kara rağmen otlatmaya çalıştığı görüldü.

Aydıntepe Yaylası sakinlerinden Ayhan Şentürk, AA muhabirine, karın bu yıl erken geldiğini söyledi.

Havaların yeniden ısınmasını beklediklerini anlatan Şentürk, "Hayvanlarımızın yiyeceği, içeceği var. Yakacağımızda var ama bu şekilde devam ederse mecburen ilçeye ineceğiz." dedi.

Ali Cebi de bu dönemde kar yağışını beklemediklerini dile getirerek, aracında yaz lastiği bulunduğu için ilçeye inemediklerini ifade etti.

Öte yandan, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi de gece saatlerinde etkili olan kar ve tipinin ardından beyaza büründü.

Rize

Rize'de hafta başından itibaren havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut, Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Geçidi'nde de kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirtti.

Ekipler, yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin ekim ayı ortalarına kadar açık tutulacağını, yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

Türüt, yaylalarda vatandaşların bulunduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Yaylalardaki vatandaşlarımızdan artık yaylaları boşaltmalarını ve köylerine dönmelerini bekliyoruz." dedi.

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.

Kentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Çambaşı Yaylası ve çevresindeki obalar ile yüksek rakımlı noktalarda yerini kara bıraktı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın ilk saatlerinde 1800 rakım ve üzeri obalarda ve Çambaşı Yaylası'nda mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

Güzel kar örtüsü görüntüsü ortaya çıktığını dile getiren Kaya, "Herhangi bir mağduriyet veya sıkıntı yok. Yüksek kesimlere çıkıldığında kar kalınlığı 3-4 santimetre civarında, alt kesimlerde de sadece ince bir yağış örtüsüyle kapandı. 2021 yılı sonbahar mevsiminin ilk kar yağışı yağmış oldu." diye konuştu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Şehri etkisi altına alan soğuk hava ve yağmurlu hava, dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yağış, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi, Kostan Dağı Geçidi ile Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli, Çıkrıkdüzü, Güvende Yaylası, Torul ilçesinin Minarlı Yaylası, Abdalmusa Tepesi ve Yağmurdere Vadisi'nde etkili oldu.

Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika


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