Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat - Son Dakika
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Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat

09.05.2022 18:16

Askerlerin gemiye çıkışı Rehin alınan insanlar Helikopterin uçuşu Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı.

Askerlerin gemiye çıkışı

Rehin alınan insanlar

Helikopterin uçuşu Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru tarafından koordine edilen tatbikata, eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.

Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat
Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat
Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat
Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Karadeniz, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat - Son Dakika


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