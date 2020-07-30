Karadeniz'de fındık hasadı erken başladı

Ordu'da, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalara girerek, yöresel türküler eşliğinde hasada başladı.

Ordu'da, zor şartlar altında fındık toplayan üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyattan memnun. Ordu'nun sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak belirlenen fındık toplama tarihi öncesi bazı üreticiler, bahçelere girmeye başladı. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından geçtiğimiz günlerde bu yıl için yaklaşık 665 bin ton olarak fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, türküler eşliğinde yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Fındık üreticileri ve işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatından da memnun olduklarını belirttiler.

"Açıklanan fındık fiyatı bizi memnun etti"

Ordulu fındık üreticisi Hayati Candan, "Bu sene çok şükür açıklanan fiyat halkımızı memnun etti. bizler de üretici olarak memnunuz. Yapılan çalışmalar bu noktaya kadar geldi. Biz bu noktalarda memnunuz. Liderlerimiz üreticilerinin yanında oldular. Bu sene gerçekten üreticilerin sesi duyuldu. Bu yıl gerçekten çifte bayram oldu. Allah nasip ederse virüs nedeniyle yurt dışı ve il dışından gelenlerin sosyal mesafeyi koruyarak hasat yapmış olacaklar. İnşallah önümüzdeki sezonları daha rahat geçireceğiz" dedi.

"Üreticiler fındıklarına sahip çıkmak zorunda"

Cevdet Demir isimli üretici fındık toplanmadan önce fındık fiyatının açıklanmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamalar yoktu. İşçi ve diğer masraflar ne olacak bilemiyorduk. Herkes tereddüt içerisindeydi. Şimdi hasat başlamadan fiyat açıklandı ve tarihte ilk defa duyulmuş bir rakam. Şuan herkes fındığına sahip çıkmak zorunda. Üretici bayram ediyor ama sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. İnşallah fındık fiyatı değişmez ve kimilerinin elinde oyuncak olmaz" diye konuştu.

Fındık toplamak için gelen tarım işçileri de hasadın kimi zaman zorladığını ancak çoğunluklu olarak güzel geçtiğini belirtti. Sabah saat 08.00'de bahçeye giriş yaptıklarını ifade eden üreticiler, açılanan fındık fiyatlarının, kendi günlük yevmiyelerini de olumlu yönde etkilediğini aktardılar. - ORDU