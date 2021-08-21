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Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor - Son Dakika

Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor

21.08.2021 10:04
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor, System.String[]

AFGANİSTAN'dan yıllar önce Türkiye'ye gelen göçmenlerden bazıları, Karadeniz'de inşaatlarda, bahçelerde fındık ve çay hasadında yevmiye usulü çalışıyor.

AFGANİSTAN'dan yıllar önce Türkiye'ye gelen göçmenlerden bazıları, Karadeniz'de inşaatlarda, bahçelerde fındık ve çay hasadında yevmiye usulü çalışıyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkelerindeki gelişmeleri endişeyle takip eden göçmenler, Afganistan'da huzur ve barışın sağlanmasını istiyor.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan daha iyi yaşam koşulları için Türkiye'ye gelip Trabzon'a yerleşen Afganistanlı göçmenlerin bazıları inşaatlarda, bazıları da çay ve fındık hasadında yevmiyeyle çalışıp, geçimlerini sağlıyor. Trabzon'un yanı sıra çevre illerde buldukları her işi yapan göçmenler, kazandıkları parayı geride bıraktığı ailelerine gönderiyor. Ülkelerinde yaşanan süreci haberlerden takip eden Afganlar, yaşananları endişe içinde izliyor. Afganistan'da havalimanındaki kaos anlarına ait görüntüleri izleyen göçmenler, vatanlarında huzur ve barış ortamının sağlanmasını istiyor.

'O UÇAĞA BİNENLER ARASINDA OLMAZDIM 'Afganistan'dan 2,5 yıl önce çalışmak için Türkiye'ye gelen Mahmut Emir (17),"Elimden gelen her işi yapıyorum. Burada kazandığım paraları da Afganistan'a aileme gönderiyorum. Orada iş yok, para yok, savaş içinde yaşıyoruz. Şimdi herkes Taliban'dan kaçıyor, işler daha da zorlaştı. Afganistan'dan gelen videoları izliyoruz, kimsenin kaçmaması lazım, devletin yanında savaşması lazım. Ama Taliban, devlete çalışırken yakalandığın zaman öldürüyor. Şu an Afganistan'da olsaydım o uçağa binenler arasında olmazdım. Ne olursa olsun devletimin yanında dururdum. Devletim için canımdan da vazgeçerdim. Bu duruma çok üzülüyoruz. 21 yılda çok şehit verdik, devletimizin bütün düzeni dağıldı. Bu yaşananları gördükçe daha da üzülüyorum. Afganistan'da artık rahat ve huzurlu günler görmek istiyoruz" dedi.'TÜRKİYE'DEN YARDIM BEKLİYORUZ'Tüm ailesini geride bırakmak zorunda kaldığını anlatan Malik Yusufi (22) ise, "Para kazanmak için bütün ailemi geride bırakarak gelmek zorunda kaldım. Afganistan'da iş yok, para yok, benim buradan kazandıklarımla ailem orada geçiniyor. Afganistan'da durum iyi değil, savaş var, çok insan öldürüyorlar. Görüntüleri izliyoruz ve çok üzülüyoruz. Kimse ailesini bırakıp oradan kaçmamalı. Afganistan bu durumdan kurtulmalı" diye konuştu.'GÖRÜNTÜLERİ ÜZÜLEREK İZLİYORUM'

Ülkelerine huzur gelmesini ve savaşın son bulmasını temenni eden Harun Muhammed'i (26) de, "3 yıldır Türkiye'deyim, Afganistan'da iş bulamadığım için 3 yıl önce Türkiye'ye geldim. Ben buradan kazandığın parayı Afganistan'a aileme gönderiyorum. Onlar da çalışamıyorlar. Çünkü her yerde Taliban var, savaş var. Afganistan'da herkes savaştan kaçmaya çalışıyor. Görüntüleri üzülerek izliyorum. Artık Afganistan'a huzur gelsin, savaş bitsin, bizler de memleketlerimize dönelim" ifadelerini kullandı.


Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor
Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor

Afganistan, Karadeniz, Türkiye, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de fındık hasadındaki Afgan göçmenler, ülkelerinde barış istiyor - Son Dakika


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