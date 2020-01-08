Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika

Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı

6 saat önce

Denizde dalga görüntüsü Batan teknenin görüntüsü KASTAMONU - Karadeniz'de etkili olan fırtına, Bozkurt ilçesi ilişi köyü balıkçı barınağında bir balıkçı teknesini batırdı.

Denizde dalga görüntüsü

Batan teknenin görüntüsü KASTAMONU - Karadeniz'de etkili olan fırtına, Bozkurt ilçesi ilişi köyü balıkçı barınağında bir balıkçı teknesini batırdı.

Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı

Karadeniz, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:01 Kaynak: AA
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