Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika
Karadeniz'de fırtına balıkçı teknesini batırdı
6 saat önce
Denizde dalga görüntüsü Batan teknenin görüntüsü KASTAMONU - Karadeniz'de etkili olan fırtına, Bozkurt ilçesi ilişi köyü balıkçı barınağında bir balıkçı teknesini batırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:01 Kaynak: AA
Denizde dalga görüntüsü
Batan teknenin görüntüsü KASTAMONU - Karadeniz'de etkili olan fırtına, Bozkurt ilçesi ilişi köyü balıkçı barınağında bir balıkçı teknesini batırdı.
Son Dakika Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz