Karadeniz'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika

- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

-Karadeniz'de dalga boyu 5 metre oldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı Akçakoca'da doğa fotoğrafçıları da bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren Doğa Fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını dile getirerek şunları söyledi: " Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugünde Akçakoca'ya geldim. Çok güzel burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş."

Meteoroloji yetkilileri Düzce'de 20 Mart'ta kadar zirai don uyarısında bulundu.