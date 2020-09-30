Karadeniz'de fırtına ve doluya yakalanan balıkçıların korku dolu anları - Son Dakika

İSTANBUL'da dün etkili olan kuvvetli yağış ve doluya Şile açıklarında yakalanan balıkçılar korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde balıkçıların "Hortumun ortasında kaldık. Allah'ım sen yardım et" diyerek dua ettiği duyuluyor.

İstanbul'da dün öğlen dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Şile'den Karadeniz'e açılan balıkçı teknesi de dolu ve sağanağa yakalandı. Balıkçılar teknede korku dolu anlar yaşadı. O anları görüntüleyen balıkçılar güverteye sığındı. Görüntülerde korku dolu anlar yaşayan balıkçıların "Hortumun ortasında kaldık. Allah'ım sen yardım et" diyerek dua ettiği duyuluyor.