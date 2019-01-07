Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Gemi Battı; 3 Mürettebat Kurtarıldı

Karadeniz'de Gemi Battı; 3 Mürettebat Kurtarıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.

Karadeniz'de Gemi Battı; 3 Mürettebat Kurtarıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. 

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile  ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

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