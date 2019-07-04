Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de gün batımı güzelliği
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Karadeniz'de gün batımı güzelliği

1 saat önce

KARADENİZ'de, gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerden Samsun'un Yakakent ilçesi, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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KARADENİZ'de, gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerden Samsun'un Yakakent ilçesi, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Samsun- Sinop il sınırında bulunan 8 bin 864 nüfuslu Yakakent ilçesi, güneşin denize yakın bir kıyıdan batması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerin başında geliyor. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan ilçeninin güneyinde denize doğru batan güneşi seyretmek isteyenler ise sahilde biraraya geliyor. Deniz kenarındaki banklara oturanlar özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor. İlçe bu özelliği ile hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:54 Kaynak: DHA
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