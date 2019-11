Karadeniz'de hamsi bereketi

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşanıyor. Trabzon'da fiyatı 5 TL'ye kadar inen hamsi, hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kentte, her türlü yemeği yapılan hamsinin, salamurası, halk dilinde 'hamsi tuzlama' geleneği de sürdürülüyor.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen hamsi ile doldu. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düşerken, sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık çeşitlerinin artmasını bekliyor. Sezonda bolluk yaşanan ve türlü yemeği yapılan hamsinin salamurası, halk dilinde 'hamsi tuzlama' geleneği de sürdürülüyor. Yaz mevsiminde özlemi duyulan hamsi tuzlanarak her mevsim yenilirken, tuzundan rahatsız olanlar için de pet şişelerde dondurularak saklanıyor. Hamsi tuzlama; yurt içi ve yurt dışındaki gurbetçilere de sipariş üzerine gönderiliyor.

'DENİZ BU YIL ÇOK BOL VE BEREKETLİ'

Hamsinin bolluğunun kendilerini ve müşterileri çok mutlu ettiğini söyleyen balıkçı Metmetcan Örseloğlu, "Hamsi, tezgahları artık çok uygun fiyatlarla süslemeye başladı. Hamsi bolluğu bizi de oldukça mutlu ediyor. Tezgahlarımıza bereket geldi. Vatandaşta biraz daha iri ve görsel bir hamsi bekliyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi de tam anlamı ile kendini bulacaktır. Sezondan beri hamsi en çok rağbet gören balık türü. Vatandaşlarda bu yıl hamsiye inşallah doyacaklar. Deniz bu yıl çok bol ve bereketli. Hamsi Trabzon için 14'lü demek. İnsan hamsiye baktığında 'al beni', 'ye beni' sözünü duyabiliyor" dedi.

'GURBETÇİLERE YOLLUYORUZ'

Hamsiyi pet şişelerde dondurup gurbetçilere gönderdiğini anlatan balıkçı Sinan Sayar, "Sipariş üzerine hamsi ayıkladım. Şişelere doldurup şokladıktan sonra Fransa'ya göndereceğim. Ayıkladığım hamsiyi şişeye doldurdum, boş kalan yerlerine su doldurdum. Tuzlama yaptığımız zaman herkese yaramıyor tuz. Hasta olanlar tercih etmiyorlar. Hem hamsi tuzda kalınca küçülüyor. Ama bu yöntemle yeni denizden çıkmış gibi oluyor. Biz genellikle böyle yapıp özellikle Trabzon hamsisi yemek isteyen gurbetçilere, müşterilere yolluyoruz" diye konuştu.

'HAMSİ BİZİM HER ŞEYİMİZ'

Balıkçı Mustafa Sönmez ise, balığın her hastalığa şifa olduğunu söyleyerek, "Hamsi bizim her şeyimiz. Hamsi tezgahta olmadığı zaman hiç çalışmak içimden gelmiyor. Şarkı söyleyemiyorum. Neşem yerine gelmiyor. Burada insanlar hep benim şarkı söylememi bekliyorlar. Hamsi her derde deva, kansere, hastalıklara birebir. Hamsi yediğim zaman benim sesim bile çok güzelleşiyor" dedi.

'HAMSİYLE HER TÜRLÜ YEMEĞİ YAPARIZ'

Hamsinin her çeşit yemeğini yaptıklarını söyleyen Regiman Sağır da "15 kilo hamsi aldım tuzlayıp yaza saklayacağım. Hamsi güzelce yıkanır, suya koyulur, süzülür sonra tuzlanır ve kaba koyulur. Biz hamsiyle her türlü yemeği yaparız. Hamsi kayganasını, hamsi kuşunu, haşlamasını, çorbasını, pilavını yaparız. Çeşit çeşit yemek çıkartırız sofralara" dedi.