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Karadeniz'de hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi - DÜZCE

43 dakika önce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönüyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönüyor.

Gırgır ve trol tekneleriyle Karadeniz'e açılan ve sabah saatlerine kadar avlanan balıkçıların yüzü Bulgaristan sınırından Türkiye'ye giren hamsiyle güldü.

Balıkçılar, avladıkları bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Teknelerle Akçakoca limana getirilen ve kasalarla kamyonlara yüklenen hamsi, iç bölgelere gönderiliyor.

"Bolluğun devamı da var"

Balıkçı Şükrü Kocareis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi bolluğuyla karşılaştıklarını söyledi.

Kocareis, yaklaşık 16-17 ton hamsi avladıklarını aktararak, "Bir kasada 16-17 kilogram hamsi oluyor, yaklaşık bin kasa avladık. Biraz rahatladık, hamsi çoğalmaya başladı. Sabaha kadar Karadeniz'de gezdik, bolluğa denk gelince ağı attık. Şu anda memnunuz." diye konuştu.

Hamsinin uzun süre avlanma imkanı sağlayacağını düşündüklerini belirten Kocareis, "Bolluğun devamı da var, yani geriden de hamsi geliyor. Bulgaristan ve Romanya'dan geliyor, durum iyi gözüküyor. Hamsinin s

Karadeniz'de hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi - DÜZCE

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:27 Kaynak: AA
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