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Karadeniz'de hamsi bolluğu yüz güldürüyor

6 saat önce

Karadenizli balıkçıların yüzü bol miktarlarda avlanmaya devam eden hamsi ile gülüyor.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yüz güldürüyor, System.String[]

Karadenizli balıkçıların yüzü bol miktarlarda avlanmaya devam eden hamsi ile gülüyor.


Bölgede yaklaşık bir ay önce avcılığına başlanılan hamsi, palamut azlığı ile üzülen balıkçılara umut oldu.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bu sezon yüz güldürmeye devam ettiğini söyledi.


Son günlerde avlanan hamsi miktarında biraz azalma yaşansa da genel anlamda hamsi açısından güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Tuncer, "Hamsi bu sezon bol miktarda avlanarak yüzümüzü güldürdü. Umut ediyoruz ki en az bir ay daha avcılığı devam edecek. Palamut maalesef bu sezon olmadı. O açıdan hayal kırıklığına uğradık. Ancak hamsi ve diğer balık türlerinde yaşanan bolluk bizim adımıza sevindirici oldu." dedi.

Tuncer, hamsinin şu an tezgahlarda kilogramının 7,5 liradan alıcı bulduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Mezgit 15, istavrit 10, barbunyanın ise kilogramı 40 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız çoğunlukla hamsiyi tercih ediyorlar. Çünkü hem fiyatı uygun hem de tam tüketilme mevsimi içindeyiz. Havalar biraz daha soğumaya başladığına hamsi tüketiminin daha da artmasını bekliyoruz."

Hamsi bolluğu fiyatı ucuzladığı için tüketicinin de yüzünü güldürüyor.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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