Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de hamsi fiyatı düştü
Son Dakika Güncel Karadeniz'de hamsi fiyatı düştü

Karadeniz'de hamsi fiyatı düştü

2 saat önce

Samsun'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü.

Samsun'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü.

Sezon başında hamsiden ve palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, son günlerde bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor.

Hamsinin bolluğu tezgahları renklendirirken, hamsinin kilogram fiyatının 30 liradan 10 liraya gerilemesi hem balıkçıların hem vatandaşların yüzünü güldürdü.

Samsun'da 25 yıldır balıkçılık yapan Kurtça Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin en fazla hamsiye rağbet ettiğini söyledi. Aydın, "Sezonun en ucuz hamsisini şu anda satıyoruz." dedi.

Havaların soğumasıyla av miktarının artacağını dile getiren Aydın, "Çok şükür bu sezon denizde balık bol. Biliyorsunuz Karadeniz'in kıyması hamsi. Hamsinin bol olması vatandaşlar için iyi olur. Şu anda hamsi hem ucuz hem taze hem de güzel. Hamsi Karadeniz'in en güzel menüsü." diye konuştu.

Balık tezgahlarında hamsi 10, barbun 20, mezgit 20, istavrit 7, levrek 25, çupra 30, tirsi 15, sargan 25 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz'de hamsi fiyatı düştü

Karadeniz, Samsun, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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