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Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı

6 saat önce

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan hamsinin salamurasının yapımına başladı.

Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı, System.String[]

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan hamsinin salamurasının yapımına başladı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle tezgahlardaki yerini alan hamsi, kilogramı 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

Kızartma, buğulama ve ızgarasının yanı sıra farklı yöntemlerle hazırlanarak sofralara gelen hamsinin, sezon sonrasında da tüketilmek üzere salamurası yapılıyor.

Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan hamsi salamurası, il dışından da talep görüyor. Kadınlar da evlerinde salamurayı bidonlara kuruyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede, başta hamsi olmak üzere çeşitli balıkların salamurası hazırlanıyor.

"Hamsinin tuzlaması, salamurası daha güzel"

İşletme sahiplerinden Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış dönemine yaklaştıkça hazırladıkları salamura çeşitlerinin arttığını söyledi.

Hamsinin en sevilen balıklardan olduğuna işaret eden Öztürk, vatandaşların, bidonlara kurdukları salamuraya ilgi gösterdiğini anlattı.

Öztürk, hamsi ve diğer balık çeşitlerinin tuzlama yoluyla salamurasını yaptıklarını belirterek, "Donduruculara da konulmaya başlandı ancak bunun lezzeti gibi olmuyor. Hamsinin tuzlaması, salamurası daha güzel. Her zaman daha iyi ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hamsinin kışın bolca tüketildiğini dile getiren Öztürk, "Hamsinin farklı sunumları oluyor. Ekmeği, pilavı, buğulaması, ızgarası, tavası var. Hatta bir ara reçelini de yaptılar ancak pek olmadı. Hamsi kışın bol tüketiliyor, yazın da bulunmuyor. Yazın da tüketebilmek için salamurasını yapıyoruz." diye konuştu.

Salamuranın hazırlanışını anlatan Öztürk, "Hamsiyi temizlemek için 1-2 saat deniz suyunda bekletiyoruz. Kanı temizlendikten sonra iyice kurulamak gerekiyor. Bidona su katmıyoruz. Koyduğumuz tuz, hamsinin kendi suyunu çıkarıyor ve kendi suyunda bekliyor. Bu anlamda da bozulma ve bakteri oluşma gibi bir durumu yok. O yönden de sağlıklı." dedi.

Öztürk, 2 kilogram hamsi salamurasının 30 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Karadeniz, Eylül, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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