Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu - Son Dakika

Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu

19.12.2020 08:25
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu, System.String[]

SAMSUN'da, balık tezgahlarında hamsi ve sarıkanat bolluğu yaşanıyor.

SAMSUN'da, balık tezgahlarında hamsi ve sarıkanat bolluğu yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle balığa olan talebin arttığını söyleyen balıkçılar, fiyatların da düştüğünü belirtti.

1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonunda palamutta yaşanan bolluk sonrasında hamsi ve sarıkanat ile devam ediyor. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Karadeniz'in genelinde hamsi avı sürüyor. Balıkçıların ağları hamsi ile dolarken sarıkanat balığında da bolluk yaşanıyor. Hamsi ve sarıkanattaki bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Koronavirüsün etkisiyle vatandaşların balığa olan talebinde artış yaşandığı belirtildi. Samsun'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 20- 25, sarıkanat 50- 70, mezgit 35- 50, çinekop 50- 70, levrek 50, çupra 45 TL'den satışa sunuluyor.

'HAMSİ İRİLEŞMEYE BAŞLADI'Denizlerde hamsi bolluğu olduğunu dile getiren balıkçı Emirhan İlhan, "Şu anda hamside aşırı derecede bir bolluk var. Hamsi ilk çıkmaya başladığında çok ince durumdaydı. Müşteri çok tercih etmiyordu. Ancak son dönemde havaların soğuması ile birlikte irileşmeye başladı. Sonra tezgahlarımıza sürpriz şekilde sarı kanat gelmeye başladı. Son zamanlarda sarı kanat hiç çıkmıyordu ancak son dönemlerde tezgahlarda yeri almaya başladı. Hamsiden sonra bu dönemde en çok tercih edilen balıkların başında geliyor. Koronavirüs döneminde satışlarımızda ciddi bir artış yaşandı. Çünkü balık çok vitaminli bir yiyecektir. İnsanlar hastalıklardan korunmak için bol bol balık tüketiyorlar" şeklinde konuştu.'HAMSİ DAHA DA LEZZETLENECEK'

Tezgahlarda her bütçeye uygun balık olduğunu söyleyen balıkçı İsmail Balcı da, "Bu sene tezgahlarımızda balık bolluğu yaşıyoruz. Hamsilerin boyutları şu anda biraz küçük ama havalar soğudukça irileşmeye başlayacak. Balık fiyatları çok uygun durumda. Bol olduğu için fiyatlar ucuz oluyor. Yerli hamsi de çıkmaya başladı. İlk dönemlerinde hamsi biraz inceydi şu anda orta kıvamda kar yağışıyla beraber daha da büyüyecektir. Deniz suyu sıcaklığı düştükçe hamsi daha yağlanıp lezzetlenir. Balığa talep var. Herkesin bütçesine göre balık tezgahlarımızda bulunuyor. Karadeniz insanı hamsiye aşıktır, küçük olsa da alıp tüketiyorlar" dedi.


Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu

Koronavirüs, Karadeniz, Samsun, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu - Son Dakika


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