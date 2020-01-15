Karadeniz'de hamsi yeni yılda yüz güldürüyor - Son Dakika
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Karadeniz'de hamsi yeni yılda yüz güldürüyor

6 saat önce

Karadeniz'de hamsinin yeni yılla birlikte tekrar artması balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Karadeniz'de hamsi yeni yılda yüz güldürüyor, System.String[]

Karadeniz'de hamsinin yeni yılla birlikte tekrar artması balıkçıların yüzünü güldürüyor.


Bol miktarda avlanan ve Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 12,5 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yeni yılla birlikte bollaştığını söyledi.


Batı Karadeniz ile Marmara bölgelerinde yoğun hamsi avcılığının yapıldığını vurgulayan Tuncer, "Hamsi son demlerini yaşıyor. Bu süreçte ne kadar bol avlanırsa vatandaş da o kadar ucuza hamsi yer." dedi.


Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hamsinin yeniden tezgahlarını süslediğini ifade ederek, "İriliğine göre 10 liradan başlayan fiyatlarda hamsiyi satışa sunuyoruz. Son zamanlarda az olduğundan birden bollaşınca vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Satışlar çok iyi." diye konuştu.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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