Karadeniz'de Hamsinin Ardından Tezgahları İstavrit Balıkları Süslüyor
1 saat önce
Karadeniz'de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor Fiyatı en uygun balık olarak da ilgi çekiyorSİNOP - Karadeniz'de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor.
Karadeniz
'de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor
Fiyatı en uygun balık olarak da ilgi çekiyor
SİNOP - Karadeniz'de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor.
Karadeniz'de şu anda istavrit mevsimi. Hamsinin kuzeye kaçmasının ardından en fazla istavrit balığı avlanıyor. Tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken, fiyatı en uygun balık olarak da ilgi çekiyor. Sinop
'ta balıkçılık yapan İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Artık hamsi çekildi. Şu anda istavrit mevsimi. Ancak istavrit pek kolay tutulmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi balık bir borsaya benziyor. Bugün var, yarın yok. Buna bağlı olarak fiyatı da değişiyor. Çok tutulduğu zaman fiyatlar düşüyor. Ama az tutulduğu zaman da fiyatlar yükseliyor. Denizdeki tutulan balığa hiçbir zaman hesap yapılmıyor. Bu nedenle bize gelen fiyatlara göre biz de burada fiyat belirliyoruz. Bugünkü istavrit fiyatımız 10 lira. 5 ve 7 buçuk liraya da istavrit sattık. Dediğim gibi çok tutulduğu zaman fiyatlar düşüyor. Tabii biz de gemilerden alırken, kayıklardan alırken bazen kasasını 150 liraya alıyoruz, bazen 80 liraya alıyoruz, bazen 70 liraya alıyoruz. 50 liraya aldığımız zaman da oluyor. Bu rakamlara göre fiyatlar değişiyor" dedi.
Sinop'ta tezgahlarda istavrit 10, mezgit 15, somon 30, çupra ve barbunun kilogramı 35, tirsi ise 10 lira.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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