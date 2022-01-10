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KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI - Son Dakika

KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI

10.01.2022 13:22

KARADENİZ'de havaların soğumasının etkisiyle hamsinin Gürcistan sularına göç etmesi tezgahlara yansıdı.

KARADENİZ'de havaların soğumasının etkisiyle hamsinin Gürcistan sularına göç etmesi tezgahlara yansıdı. Kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların az miktarda avladığı yerli hamsinin kilosu 100 TL'ye satılırken, sezon başından itibaren bolluk yaşanan istavrit 20 TL'den alıcı buluyor.

Karadeniz'in Gürcistan ve Rusya kıyılarının daha soğuk olmasının etkisiyle hamsi sürüleri serin kuzey kıyılarına yöneldi. Doğu Karadeniz kıyılarında hamsinin az miktarda avlanması nedeniyle balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini istavrit aldı. Trabzon'da kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların az miktarda avladığı yerli hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken, sezon başından beri bolluk yaşanan istavritin kilosu 20 ile 50 TL arasında değişiyor. İstavritin yanı sıra, levrek, barbun, çupra gibi diğer çeşitler de tezgahta hamsinin yerini aldı.

'HAMSİ ÖZLEMİ VAR'

Hamsi avının azaldığını söyleyen balıkçı Çetin Kavzaoğlu, 'Her sene bol olacak diye bir kaide yok ama bu sene hava şartlarından dolayı hamsi az miktarda. Şu anda da hamsi yok. Küçük kayıkçılardan parçalar halinde geliyor. Onlar da toptan 65 ve 75 TL civarlarından satılıyor. Arkadaşlarımızın bazıları alıyor, bazıları alamıyor. Şu anki güncel fiyat 80 ile 100 TL civarında. Balık haline gelen taze hamsi 20 kilo yoktur, gelmiyor. Fakat şoklanmış hamsi bazı bölgelerde ihtiyaç olunca satılıyor. Hamsinin yerini şu an istavrit kapattı. İnsanların hamsi özlemi var' dedi.

'KAYIKLARIN AĞLARINA TAKILAN HAMSİ TEZGAHTA'

Balıkçı Emrecan Kaygusuz, 'Hamsi yok denecek kadar az var. Şu an ufak kayıkların ağlarına takılan hamsi tezgahlarda. İstavrit geri döndü, mezgit ve barbun da var. Bu çeşit balıkları taze olarak elimizde bulundurabiliyoruz' diye konuştu.

'İSTAVRİT BOLCA GELİYOR'

İstavrit bolluğu yaşandığını söyleyen balıkçı Mehmet Ziya Kavzaoğlu da, 'Hamsi olmadığı için en fazla istavrit tüketiliyor ve bolca geliyor. İstavritin kilosunu 15 ile 25 TL arasında satıyoruz. Mezgit, barbun, çupra, kaya levreği ve İstanbul'dan gelen çinekopu satıyoruz. Çinekopun kilosunu 60 TL, ince barvun 60 TL, iri barbun 100 TL, levrek fiyatı 100 ile 150 TL arasında değişiyor' ifadelerini kullandı

KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI
KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI
KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI

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Türk Lirası, Gürcistan, Karadeniz, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KARADENİZ'DE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI - Son Dakika
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