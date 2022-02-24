KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU - Son Dakika

SAMSUN'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Sıcaklığın 23 dereceyi gördüğü kentte yaz günlerini aratmayan görüntüler oluştu.

Ülke genelinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından bahar yüzünü erken göstermeye başladı. Samsun'da hava sıcaklıkları 20'li derecelerin üzerine çıkarken, vatandaşlar şubat ayının son haftasına bol güneşli günlerle girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden alınan verilere göre gün içerisinde sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişti.

SOĞUK GÜNLERİN ARDINDAN GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar çocukları ile parkta vakit geçirirken, bazıları banklarda oturup güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşın denize olta atıp balık tuttuğu gözlenirken, bazı gençlerin ise tercihi bisiklet sürmek oldu. Vatandaşlar soğuk geçen günlerin ardından gün boyunca güneşin tadını çıkardı.

'YEMEKLERİMİ HAZIRLAYIP SAHİLE KOŞTUM'

Samsun'a çocuklarının öğrenimi için Manisa'dan geldiğini dile getiren Şehriban Balcanlı, Samsun Karadeniz'in incisi, hele ki Atakum en birincisi. Ben kurstaydım aslında, ama bu güzel havayı görünce yemeklerimi hazırlayıp sahile geldim. Üç yıldır buradayım, Manisa'dan geldim. Samsun benim gözümde ikinci İzmir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Hatta buradan ev almayı planlıyorum dedi.

Sıcak havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını ifade eden Sinan Kul ise, Çocukla birlikte dışarı çıktık, sıcak havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben Giresun'dan geldim. Samsun'un sahili çok güzel, burası farklı bir kent. Sıcak havanın da olması bizi dışarı koyverdi. Kıştan kalma bir günde baharı yaşamak güzel diye konuştu.