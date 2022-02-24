KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU - Son Dakika
Üye Girişi

KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU

24.02.2022 10:54

SAMSUN'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

SAMSUN'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Sıcaklığın 23 dereceyi gördüğü kentte yaz günlerini aratmayan görüntüler oluştu.

Ülke genelinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından bahar yüzünü erken göstermeye başladı. Samsun'da hava sıcaklıkları 20'li derecelerin üzerine çıkarken, vatandaşlar şubat ayının son haftasına bol güneşli günlerle girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden alınan verilere göre gün içerisinde sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişti.

SOĞUK GÜNLERİN ARDINDAN GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar çocukları ile parkta vakit geçirirken, bazıları banklarda oturup güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşın denize olta atıp balık tuttuğu gözlenirken, bazı gençlerin ise tercihi bisiklet sürmek oldu. Vatandaşlar soğuk geçen günlerin ardından gün boyunca güneşin tadını çıkardı.

'YEMEKLERİMİ HAZIRLAYIP SAHİLE KOŞTUM'

Samsun'a çocuklarının öğrenimi için Manisa'dan geldiğini dile getiren Şehriban Balcanlı, Samsun Karadeniz'in incisi, hele ki Atakum en birincisi. Ben kurstaydım aslında, ama bu güzel havayı görünce yemeklerimi hazırlayıp sahile geldim. Üç yıldır buradayım, Manisa'dan geldim. Samsun benim gözümde ikinci İzmir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Hatta buradan ev almayı planlıyorum dedi.

Sıcak havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını ifade eden Sinan Kul ise, Çocukla birlikte dışarı çıktık, sıcak havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben Giresun'dan geldim. Samsun'un sahili çok güzel, burası farklı bir kent. Sıcak havanın da olması bizi dışarı koyverdi. Kıştan kalma bir günde baharı yaşamak güzel diye konuştu.

KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU
KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU
KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU

YORUMLAR
500
Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü Güneşi fırsat bilen sahile akın etti Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

Togo Cumhuriyeti, Karadeniz, Güneşli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: KARADENİZ'DE HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYİ GÖRDÜ, SAHİLLERE DOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement