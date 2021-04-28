Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi - Son Dakika

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi

28.04.2021 11:24

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi -Onlarca yıl sonra bulunan denizaltının periskopu bile ilk günkü gibi duruyor -Suyun 36 metre altındaki Alman denizaltısını bulan dalgıçların heyecanı kameraya yansıdı İkinci Dünya Savaşı'nda,...

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi

-Onlarca yıl sonra bulunan denizaltının periskopu bile ilk günkü gibi duruyor

-Suyun 36 metre altındaki Alman denizaltısını bulan dalgıçların heyecanı kameraya yansıdı

KOCAELİ - İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltıdan birisi, 75 yıl sonra görüntülendi. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı su altı kamerasına yansıdı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Sovyetler Birliği gemilerine saldırmak üzere Romanya üzerinden Karadeniz'e indirdiği 6 denizaltılık filodan 3 denizaltı, savaşın bitmesi sonrasında boğazlardan geçmesine izin verilmeyince Türkiye karasularında batırıldı. Alman filoları tarafından kontrollü olarak batırılan 3 denizaltıdan birisi olan U23 Denizaltının izi yapılan aramalar sonucu, 75 yıl sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi açıklarında bulundu. 9 Eylül 1944 tarihinde gece saatlerinde kendi komutanları tarafından batırılan 3U23 Denizaltısı, 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın tarafından solar kamera ile tespit edildi. Denizaltına dalış ise yeri tespit edildiği tarihten 2 yıl sonra yapıldı.

75 yıl sonra buldukları denizaltıyı kamera ile görüntülediler

Sahile yaklaşık 2 mil uzaklıkta, suyun 36 metre altında tespit edilen denizaltına ilk dalış Kerpe Denizyıldızları Dalış Okulu dalgıçları tarafından yapıldı. 36 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kayıp denizaltıyı 75 yıl sonra buldu. Kum zemin üzerinde bulunan denizaltı, dalgıçlar tarafından su altı kameraları ile görüntülendi. Batırıldığı tarihteki hali ile bütün bir şekilde bulunan denizaltıyı gören dalgıçların heyecanı kameraya yansıdı. Denizaltının silah ve periskobuna kadar bütün parçaları ile bulunmasının, yerli ve yabancı dalgıçların büyük ilgisini çektiği belirtildi.

"Bu bir dalgıç için inanılmaz bir şey"

Yaptıkları dalış ile Hitler'in kayıp denizaltısını gün yüzüne çıkartan dalgıçlardan Su Altı Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, denizaltının tarihi ile ilgili bilgiler aktararak, "Almanların efsanevi denizaltısı bizim Kandıra ilçemizin açıklarında, 2019 yılında Akın gemisinin solarına takıldı. O tarihte inemediler ya da inmediler. Onlar bize koordinatları verdikten sonra denizaltına dokunmak, ilk görmek bize nasip oldu. Bu da bir dalgıç için inanılmaz bir şey. Bu alman gemisinin bir hikayesi var, onun için çok önemli. İkinci Dünya Savaşında Almanların Rusya'yı işgal çabaları sırasında, 'Barborasa' planını uyguluyorlar. 6 tane denizaltını Türkiye'nin boğazları üzerinden Karadeniz'e geçirmek istiyorlar. Ama buna Türk hükumeti izin vermiyor. Almanlar da bunları Romanya Köstence üzerinden demonte bir şekilde Karadeniz'e sokuyorlar. Bu denizaltılar, Rusya limanlarını, gemilerini vurmaya başlıyor. Bunların 3'ünü Ruslar batırıyor ve savaş bitiyor. Tekrar boğazlarımızdan geçemedikleri için Almanlar, bu denizaltıları batırmak istiyorlar. Kontrollü bir şekilde batırılıyor. Bu denizaltıların birisinin Zonguldak açıklarında olduğu tahmin ediliyor, biri Sakarya Karasu açıklarında 7-8yıl önce bulunmuştu. Buna da dalmak bize nasip oldu" dedi.

"Denizaltını şu anda dışarı çıkartsak yüzecek durumda"

Denizaltının ilk günkü hali ile bulunmasının önemli bir keşif olduğuna dikkat çeken Türkmen, "Denizaltını şu anda dışarı çıkartsak yüzecek durumda. O kadar güzel. Bir tek arka sancağında bir batırmak için yapılan patlatmanın bir 70-80 santim büyüklüğünde bir deliği var. Diğer kapakları açılmış. Düz bir zeminde çok güzel bir şekilde duruyor. Silahlarından pervanelerine kadar tüm parçaları duruyor. Hatta periskobunun olduğu gibi pırıl pırıl durması ilgimizi çok çekmişti. Beni hala heyecanlandırıyor. Dünyanın her yerinden ilgi var. Anzaklar'ın Çanakkale'ye duyduğu gibi, Almaların da buraya gelmek için yoğun bir talebi var" diye konuştu.

"Almanya'dan dalış için talepler alıyoruz"

Alman dalgıçların denizaltıya karşı büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyen Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu hocalarından Alper Korkmaz, "U23 Denizaltısının bulunması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi'nin bize verdiği destekle Bağırkanlı'da bir dalış üssü açarak, denizaltını dalıcıların hizmetine sunacağız. Kerpe bölgesinde yaptığımız dalışlardan biraz farklı olacak. U23 Denizaltısının 35 metre derinlikte olması sebebiyle dalıcılarımızdan en az 2 yıldız advence dalış belgesine sahip olmalarını ve bunun yanında derin dalış belgelerine sahip olmalarını istiyoruz. Burası Karadeniz, batık bölgesi kıyıdan 3 kilometre kadar açıkta. Bunun için dalış belgesi dalıcılarımızın dalış sağlığı açısından önemli. Denizaltı için, Alman denizaltısı olması sebebiyle, özellikle Almanya'dan dalış için talepler alıyoruz. Ama şu anda pandemi sebebiyle bu taleplere cevap yurtdışından gelecek olan dalıcılarımızı ağırlama yoluna gideceğiz" diye konuştu.

"Kandıramızın turizm anlamında gelişmesine destek olacak"

Denizaltının bölgenin turizmine katkı sağlayacağı için heyecanlı olduklarını söyleyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, "Almaya-Rus savaşındaki denizaltılarından birisi, Kandıra açıklarında bulundu. Bu da dalış kulübümüz ile birlikte iyi bir lokasyon oldu. Belki profesyonel dalışa hitap edecek ama Kandıramızın turizm anlamında gelişmesine destek olacak. Diğer lokasyonlarda da bölgemizin dalış açısından güzel bir atmosferi var. Ben de vakit buldukça dalış yapmaya gayret ediyorum. Denizin üstü güzelse, altı onun kadar güzel. Bu anlamda bölgemizde çok sayıda lokasyon var. Gerçekten bunu tanıtmamız gerekiyor. Denizaltı da belki de buna vesile olacak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi

İkinci Dünya Savaşı, Deniz Altı, Karadeniz, Alman, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi - Son Dakika


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