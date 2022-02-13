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Karadeniz'de heyelan korkusu - Son Dakika

Karadeniz'de heyelan korkusu

13.02.2022 14:12

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından sele eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından sele eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen 10 ev tahliye edilirken, mezarlar yerinden söküldü, yollarda dev çatlaklar meydana geldi.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde sahil kesiminde meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Çatalzeytin ilçesinde heyelan tehditi vatandaşları tedirgin ediyor. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar meydana gelemeye başladı. Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde gece vakti heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle mahalleye ait mezarlar yerinden söküldü, evlerin temelinde kaymalar oldu, duvarlarında da çatlarlar oluştu. Heyelan sebebiyle tarlalarda derin çatlarlar oluşurken, 10 tane evde tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayrıca Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü, Yemişli ve Epçeler köylerinden de heyelanlar meydana geldi. Vatandaşlar, heyelan sebebiyle kapanan yollarını da açık tutabilmek için ellerinde kazma kürekle çalışma yapıyor.

"Mezarlar yıkıldı, evlerin duvarı çatladı, 10 hane boşaltıldı"

Çatalzeytin'de ikamet eden emekli öğretmen Ergun Usta, "Bizim hayatımız bu bölgede geçti. Arkadaşlarımızla birlikte bu mahalleye adım adım gezdik. Bu sene Çatalzeytin'de 11 Ağustos'ta çok büyük bir sel felaketi yaşandı. O felaketten sonra tam yaralarımızı saralım derken Çelebiler Mahallesine 2 metreye yakın kar yağdı. Şu anda Çelebiler Mahallesinde heyelan sebebiyle mezarlar yıkıldı, evlerin duvarları çatladı, bu bölgede bulunan 10 hane boşaltıldı" dedi.

Karadeniz'de heyelan korkusu
Karadeniz'de heyelan korkusu
Karadeniz'de heyelan korkusu

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Toprak Kayması, Çatalzeytin, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de heyelan korkusu - Son Dakika


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