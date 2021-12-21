Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi - Son Dakika

- Karadeniz'de hortum çıktı

Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.

Karadeniz'in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı. Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika kadar devam ederken görsel şölen oluşturdu. Hortumu gören vatandaşlar cep telefonları ile anı kaydederken, hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi korku dolu anlar yaşattı.