Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

10.10.2022 16:53

Kastamonu'da sabah saatlerinde Karadeniz'de çıkan 3 hortumdan sonra, Cide ilçesinde de aynı anda 6 hortum birden oluştu. Denizi saran hortumlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde aynı anda oluşan 3 hortumun ardından, Cide ilçesi açıklarında da Karadeniz'i hortumlar sardı.

Karadeniz'de hortum paniği: Bir ilçede aynı anda 6 hortum ortaya çıktı

AYNI ANDA 6 HORTUM

Cide ilçesi açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu ilçesi açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.

Karadeniz'de hortum paniği: Bir ilçede aynı anda 6 hortum ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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