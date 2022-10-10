Kastamonu'nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde aynı anda oluşan 3 hortumun ardından, Cide ilçesi açıklarında da Karadeniz'i hortumlar sardı.
Cide ilçesi açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu ilçesi açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika