Cide ilçesi açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu ilçesi açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika

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