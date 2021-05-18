Karadeniz'de ihracatçılar Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor - Son Dakika

Karadeniz'de ihracatçılar Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor

18.05.2021 12:13
Karadeniz'de ihracatçılar Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa çarenin Muratlı Sınır Kapısı olduğunu ifade etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa çarenin Muratlı Sınır Kapısı olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'ne yönelik ihracat ve ithalat taşımalarında en fazla kullanılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluştuğunu, Orta Asya'ya yönelik uluslararası taşımalarda sorunlar yaşandığını belirtti.

Sarp Sınır Kapısı'nda işlem hacminin, kapının yenilenmesi sonrasında dahi üç kat arttığını bildiren Gürdoğan, "Gümrük Müdürlüğü personelinin 24 saat özverili bir şekilde çalışmasına rağmen kapıdaki yoğunluğun her geçen gün artması, alternatif bir kapının ivedilikle açılmasını zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nın yoğunluğunu azaltmak ve Kafkasya ile Orta Asya'ya yapılacak taşımalarda alternatif çıkış kapısı oluşturmak amacıyla Artvin'in Borçka ilçesinden Gürcistan'a açılacak Muratlı Sınır Kapısı için 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Muratlı Gümrük Müdürlüğünün kurulduğunu anımsattı. Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Muratlı Sınır Kapısı'nın yapımına başlanmaması ve Sarp Sınır Kapısı'nın kapasitesinin üzerine çıkmasından dolayı Orta Asya Bölgesi'ne yapılan taşımalarda hem Türkiye ve hem de Gürcistan tarafında oluşan tır kuyrukları ihracatımıza olumsuz etki yapmaya başlamıştır. Gürcistan'a açılan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer kapıların hem uzaklık hem de altyapılardaki yetersizlikler nedeniyle tercih edilmemesi, Türkiye genelinden Orta Asya Bölgesi'ne yapılacak taşımalarda tüm taşımacılarımızın Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etmesine neden olmakta ancak bu kapımızın kapasitesinin üzerine çıkılması nedeniyle ister istemez araç kuyrukları oluşmaktadır."

Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesi'ne yönelik dış satımın her yıl artması nedeniyle alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulmasının ihracatın geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Gürdoğan, şunları ifade etti:

"Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa çare Muratlı Sınır Kapısı'dır.??? Orta Asya Bölgesi'ne yapılan ihraç yükü taşımalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Muratlı Sınır Kapısı ivedilikle açılmalıdır. Bunun için de Muratlı Sınır Kapısı'nın çok ivedilikle altyapı yatırımının hem ülkemiz hem de Gürcistan tarafında yapılması gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğinin de başlamasıyla Sarp Sınır Kapı'mızdaki yoğunluk 4 katına çıkmakta ve bu durum ihraç taşımalarını durma noktasına getirmektedir. İhracatçılarımızın çok değerli yeni Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş beyden en büyük beklentisi Muratlı Sınır Kapısı altyapısının bir an önce yapımına başlanması, Azerbaycan üzerinden yapılan transit geçişlerde Türk tırlarının yaşamış olduğu sorunların çözümü amacıyla Azerbaycan ile ülkemiz arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilerek uluslararası taşımaların da anlaşma kapsamına alınması, ülkemiz plakalı taşıtlardan alınan yüksek transit geçiş ücretlerinin kaldırılması ve iki ülke arasındaki gümrük işlemlerinin tek pencere sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır."

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de ihracatçılar Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor - Son Dakika Ekonomi


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