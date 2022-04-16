Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde - Son Dakika
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Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde

16.04.2022 13:31

Sinop Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Karadeniz kıyılarındaki antik kentler Sinope ile Herakleia Pontike arasındaki iş birliği kurallarının yazılı olduğu sözleşme tarihe ışık tutuyor.

Sinop Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Karadeniz kıyılarındaki antik kentler Sinope ile Herakleia Pontike arasındaki iş birliği kurallarının yazılı olduğu sözleşme tarihe ışık tutuyor.

Karadeniz Ereğlisi'nin yerindeki Herakleia Pontike ile Sinop'taki Sinope kentleri arasında yaklaşık 2 bin 300 yıl önce yapılan iş birliğinin detaylarının taş üzerine yazılı olduğu sözleşme, müzede en dikkat çeken parçalar arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, sözleşmenin antik döneme ait önemli bir buluntu olduğunu söyledi.

Sözleşmenin 16 yıl önce kentteki bir arazide yapılan inşaat sırasında bulunduğunu belirten Süren, iki yıllık çalışmanın ardından taşın müzede sergilenmeye başlandığını aktardı.

"Bu sözleşme hem Sinop hem ülke tarihimiz açısından önemli bir değer"

Müzedeki en önemli eserlerden birinin bu sözleşme olduğuna işaret eden Süren şunları kaydetti:

"Antik döneme ait yaklaşık 2 bin 300 yıllık sözleşme antik Sinope şehri ile Karadeniz Ereğli'deki yönetim arasında, herhangi bir saldırı esnasında birlikte hareket etmeyi içeriyor. Taş üzerine Grekçe yazılmış. Sinop'ta bir arazide on altı yıl önce inşaat çalışması sırasında bulunan taş sözleşmenin bir karşılığının da Karadeniz Ereğlisi'nde olması lazım. Ancak orada henüz bir bulguya rastlanmadı. Bu sözleşme hem Sinop hem Anadolu tarihi açısından önemli bir değer."

Süren, sözleşmenin antik dönemde Karadeniz'deki şehirlerin askeri yapılanması hakkında bilgi verdiğini vurguladı.

Sinop'un çok sayıda tarihi mirasa sahip bir kent olduğuna vurgu yapan Süren şunları kaydetti:

"Taş sözleşmenin yanında amfora, lahit ve mozaikler gibi birçok farklı eser burada Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu eserlerin bir bölümü inşaat çalışmaları sırasında bulundu. Bunun yanında müze olarak bizim yaptığımız kazı çalışmalarında da çıkardığımız eserler var. O açıdan bakıldığında Sinop tarihi geçmişiyle bölgesinde öne çıkan bir il."

Sözleşmenin maddeleri

Müzede sergilenen ve Türkçe karşılığı da yanında yazan sözleşmede, her iki tarafın topraklarına ya da kralın kendisi veya çocuklarına herhangi bir saldırı olması halinde bütün güçlerin birleştirilmesi, yardıma giden askerlere aylık olarak ödeme yapılması, yardıma koşacak birliklerin 20 ila 39 yaş arası erkeklerden oluşturulması gibi maddeler yer alıyor.

Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde
Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde
Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde - Son Dakika


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