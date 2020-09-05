Karadeniz'de ilk 'Bilim Merkezi ve Planetaryum' Samsun'a kuruluyor - Son Dakika

Karadeniz'de ilk 'Bilim Merkezi ve Planetaryum' Samsun'a kuruluyor

Başkan Mustafa Demir: " Türkiye'dekilerin en iyisi olacak"

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nde ilk "Bilim Merkezi ve Planetaryum" Samsun'a kuruluyor.

Bilim Merkezi ve Planetaryum, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan protokol ile hayata geçiriliyor. TÜBİTAK desteğiyle yapılan merkez 15 milyon TL'ye mal olacak. Samsun- Ordu Karayolu Gelemen mevkisinde inşaatı devam eden merkez 12 bin metrekare alana sahip olacak.

"Türkiye'dekilerin de en iyisi olacak"

Karadeniz'de ilk olacak 'Bilim Merkezi ve Planetaryum'a 7'den 70'e herkesin ilgi duyacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, merkezin inşaatının hızlandığını ve 2021 yılında tamamlanacağını açıkladı. Bilim Merkezi ve Planetaryumun her kesime hitap edeceğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Karadeniz'de ilk ama Türkiye'de 5. olacak diye biliyorum. Bizim Bilim Merkezi ve Planetaryum son sistem ve Türkiye'dekilerin de en iyisi olacak. Fiziki inşaatın yapımını hızlandırdık. Projeyi 2021 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Donatısı yaklaşık 15 milyon TL gibi bir rakam tutuyor. Onu da TÜBİTAK'a yaptırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizi yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da projeyi destekliyor. Karadeniz'in ana arter yolunda yer alacak çok güzel bir Bilim Merkezine 7'den 70'e herkesin ilgi duyacağını düşünüyoruz" dedi.

"Orada botanik bahçesi, alışveriş merkezi ve otel gibi bir yaşam alanı da olacak"

İnşaatı devam eden projeyi 2021 yılında bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Demir, "Bilim Merkezinin yanında 170 dönümlük proje alanımız da var. Orada botanik bahçesi, alışveriş merkezi ve otel gibi bir yaşam alanı da oluşturuyoruz. Bilim Merkezi özellikle eğitim çağında olan çocuklara kendi alanlarında eğitim hayatlarına çok büyük katkı sağlayacak. Teknoloji ve bilgi ile hemhal eden, hoşça da vakit geçirten, hoşça vakit geçirtirken de onu çağa uyduran bir merkez kuruyoruz" diye konuştu.

Samsun Bilim Merkezi ve Planetaryumun inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.