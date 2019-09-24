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Karadeniz'de ilk olan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin açılışı yapıldı

59 dakika önce

Karadeniz'de ilk olan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin açılışı yapıldı Başkan Demirtaş: "Evsel nitelikli 13 çeşit atığı bu merkezimizde biriktireceğiz"SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi tarafından Güzeldere Mahallesi'ne kurulan "1. Sınıf Sıfır Atık Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Karadeniz'de ilk olan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin açılışı yapıldı

Başkan Demirtaş: "Evsel nitelikli 13 çeşit atığı bu merkezimizde biriktireceğiz"

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi tarafından Güzeldere Mahallesi'ne kurulan "1. Sınıf Sıfır Atık Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi tarafından 1. Sınıf Sıfır Atık Tesisi kuruldu. Güzeldere Mahallesi'nde kurulan tesis, 1. Sınıf Atık Merkezi olmasından dolayı Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyor.

Kurdele kesiminin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha önceki dönemlerde geri dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Atık olarak geri dönüşümünü sağlayacağımız ürünlerin doğaya bırakılmadan burada ayrıştırılarak ekonomiye katkı sağlaması bizim önemli. Burada arkadaşlarımızın büyük bir emeği bulunuyor. Bizler de bundan sonraki süreçte takip edeceğiz. Çevre bizim çok önemli. Doğanın dengesini bozduğumuz zaman doğa bizden intikamını alıyor. Ona karşı sert davranırsak o da bize karşı sert davranıyor. Doğa gerçek anlamda onu takip etmemiz özen göstermemiz gereken bir ortamdır. Bizler de geri dönüşümü sağlayarak doğada temiz bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Bu tesisimizde kağıttan teknolojiye, sıvı atıklardan, tekstil atıklarına kadar 13 çeşit atığı biriktireceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Necattin Demirtaş ve beraberindekiler tesislerde incelemelerde bulundu. Açılışa Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Figen Akın, İlkadım Belediyesi birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadeniz'de ilk olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi nin açılışı yapıldı

İlkadım Belediyesi, Karadeniz, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
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