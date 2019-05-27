Karadeniz'de, JÖH ve komandoların PKK operasyonu sürüyor



tarafından görüntülendi. JÖH ve komandolar, dağlık ve sık ormanla kaplı arazide iz sürüyor, sığınakları arıyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yaklaşık bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandonun katılımıyla operasyonlar sürüyor. Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de destek verdiği operasyonlar, Giresun kırsalında 2 PKK'lı teröristin sağ yakalanmasının ardından Gümüşhane kırsalında yoğunlaştı. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu, istihbarat birimlerine bölgede katıldığı eylemleri tek tek anlatırken, sığınak ve erzak depolarının da yerlerini gösterdi. Giresun kırsalında PKK'nın sözde karargahı ile, Gümüşhane kırsalında bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu da bulunarak imha edilirken, bulunan silah ve mühimmatların hangi eylemlerde kullanıldığının tespiti için de kriminal inceleme başlatıldı. Telsiz kullanmadan haberleşme sağlayan teröristlerin, İHA'lardan korunmak içinde şemsiye taşıdığı belirlendi.

KORKUDAN SIĞINAKTAN ÇIKAMAMIŞLAR

Behrüz Dudkanlu ile 4 gün önce Giresun Espiye kırsalında bulunan bir HES şantiyesine yiyecek almak için giden, burada vatandaşların ihbarıyla yakalanan, İçişleri Bakanlığı 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın, geçen yıl yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üstlenmesini bölgede yaptıkları, İHA'lara görünmemek için sığınaktan dışarıya çıkmadıkları belirlendi. JÖH ve komandoların kış boyunca devam eden operasyonları nedeniyle ölüm korkusuyla Tunceli'ye geri dönemedikleri anlatan teröristler, yeni takviye grubun da gelmemesi üzerine kavga edip, birbirinden ayrıldıkları öğrenildi. Aras Aslan jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Behrüz Dudkanlu da 2 haftadır Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de askerlere yer gösteriyor. Aras Aslan'ın konuşmadığı ve bilgi vermekten kaçındığı kaydedildi.

SIĞINAK VE DEPOLAR TEK TEK BULUNDU

Behrüz Dudkanlu'nun ifadesi doğrultusunda kendi yaptığı sığınak ve erzak depoları kolayca bulunup imha edilirken, gruptaki diğer teröristlerin gömdüğü mühimmat ve silahların bulunması içinde operasyonlar Gümüşhane kırsalında yoğunlaştırıldı. Gümüşhane kırsalında 10'a yakın ele geçirilen silah, mühimmat ve erzak deposu içerisinde; 3 adet RPG 7 anti-tank mühimmatı, 3 adet PRG 7 sevk fişeği, 2 adet güneş paneli, roketatar dürbün ve adaptörü, yaşam malzemesi ve bol miktarda erzak, İHA'lardan korunmak için şemsiye, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Teröristlerin Gümüşhane kırsalını silah ve mühimmat deposu olarak kullandıkları, bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle güvenlik güçlerinin ulaşması zor olan bölgelerde 50'şer metre arayla depolar hazırladıkları, böylece bölgedeki eylemlerini kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Kırsal köylerde ve yayla evlerinde her fırsatta erzak çalarak bunları depoladıkları da belirlenen teröristlerin, kendilerine 3-4 yıl yetecek kadar erzak temin ettikleri gözlendi.

YER GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Behrüz Dudkanlu Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında araziye götürülerek geçiş güzergahları ile diğer sığınak ve erzak depolarının yerlerini göstermeye devam etti. Bölgede son 2 haftada 25'e yakın sığınak ve erzak deposuda bulunarak imha edildi. Operasyonların yürütüldüğü bölgelerde İHA ve zırhlı araçlarla da takviye yapılıyor.



- Şhane