Karadeniz'de kaçak avcılık operasyonunda 2 düzenek ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda kaçak avcılar tarafından kullanılan ve 5 metre derinliğe gizlenen 2 algarna sistemini oluşturan ağ düzeneği 2 saat süren çalışma sonunda bota alındı.

Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık