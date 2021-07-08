Karadeniz'de kaçak avcılık operasyonunda 2 düzenek ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesindeki kaçak avcılık operasyonunda, Karadeniz'in 5 metre derinliğine gizlenmiş kaçak avcılık düzenekleri ele geçirildi.
Körfez Marina açıklarında kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi gemi adamları ve kurbağa adamlar, operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak avcılar tarafından kullanılan ve 5 metre derinliğe gizlenen 2 algarna sistemini oluşturan ağ düzeneği 2 saat süren çalışma sonunda bota alındı.
Düzenekler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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