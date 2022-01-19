Üye Girişi
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL - Son Dakika

KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL

19.01.2022 11:10

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1644 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1644 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun ve Sinop'ta ise eğitime ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava ile birlikte kar yağışının etkisi arttı. Yağış nedeniyle Giresun'da 492, Gümüşhane'de 267, Trabzon'da 250, Rize'de 239, Sinop'ta 206, Ordu'da 76, Artvin'de 73, Bayburt'ta 41 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan köy ve mahallelerdeki yollar için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları açarak, bölge halkını kar esaretinden kurtarmaya çalışıyor. Öncelik ise hastaların bulunduğu mahalle ve köylerdeki yollara veriliyor.

9 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun ve Sinop'ta valiliklerce eğitime 1 gün süreyle ara verildi. 9 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.

KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL
KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL

YORUMLAR
500

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL - Son Dakika


Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!         
18:10
CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı         
18:01
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement