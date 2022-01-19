Karadeniz'de kar esareti; 1644 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2) - Son Dakika

ORDU'DA KAR KALINLIĞI 1,5 METRE

Ordu'da kar yağışının etkisi, özellikle yüksek kesimlerde arttı. Beyaz örtüyle kaplanan kentin bazı ilçelerinde kar kalınlığı, 1,5 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan 402 mahalle yolu da ekipler tarafından ulaşıma yeniden açıldı. Büyükşehir Belediyesi ise mağduriyet yaşanmaması için araç ve iş makinesi sayısını 464'e çıkardı, 493 olan personel sayısı 533'e yükseltildi. Belediye ekipleri ayrıca kardan kapalı yollarda 18 cenaze nakli gerçekleştirdi, 20 hastayı da sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Mustafa KIRLAK/ ORDU,