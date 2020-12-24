Karadeniz'de kar esareti; 250 köy yolu kapandı - Son Dakika

DOĞU Karadeniz 'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölge illerinin yükseklerinde, kardan kapanan 250 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde bazı köy ve mahallelerde kapanan yollar için belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, teyakkuza geçiyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Trabzon , Rize, Giresun Gümüşhane ve Bayburt 'ta karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışı nedeniyle bölge illerinin yükseklerinde 250 köy yolu, ulaşıma kapandı. Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 40 santimetreye ulaştığı yolları açarak, vatandaşı kar esaretinden kurtarmaya çalışıyor. Gece gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor.

- Trabzon