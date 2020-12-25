Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma - Son Dakika

Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma

25.12.2020 13:01
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma, System.String[]

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölge illerinin yükseklerinde, 2 gündür kardan kapanan 250 yerleşim yerinin yolundan 132'si ulaşıma açıldı. 118 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Rize'de yayla evinde mahsur kalan Meyrem Çelik (90) de karla kaplı yolu açan özel idare ekiplerince kurtarıldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İki gündür süren yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu.

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta toplam 250 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahallelerin yollarının açılması için belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, harekete geçti.Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.132 YOL AÇILDIÖzel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğindeki çalışmalarıyla; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kardan kapanan 250 yerleşim yerinden 132'sinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 118 köy ve mahalle yolunda da ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.MAHSUR KALAN MERYEM NİNE, KURTARILDI

Öte yandan Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyü yaylasında yolun kar nedeniyle kapanmasıyla evinde mahsur kalan Meyrem Çelik (90) için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin iş makineleriyle 3 saat süren çalışması sonucu kronik hastalığı bulunan Çelik, kurtarıldı. Ekipler, yaşlı kadını, sırtında, açtıkları yola kadar taşıdı.


- Trabzon
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma

Doğu Karadeniz, Karadeniz, İkizdere, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma - Son Dakika


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