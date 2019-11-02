Karadeniz'de kar etkili oldu

Beyaza bürünen yüksek kesimler

Karda yürüyen adam

Karla kaplı ağaçlar RİZE - Rize'de dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve şiddetli yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.