Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de kar etkili oldu
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Karadeniz'de kar etkili oldu

6 saat önce

Beyaza bürünen yüksek kesimler Karda yürüyen adam Karla kaplı ağaçlar RİZE - Rize'de dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyaza bürünen yüksek kesimler

Karda yürüyen adam

Karla kaplı ağaçlar RİZE - Rize'de dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve şiddetli yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz'de kar etkili oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:35 Kaynak: AA
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