Karadeniz'de kar etkili oldu
6 saat önce
Beyaza bürünen yüksek kesimler Karda yürüyen adam Karla kaplı ağaçlar RİZE - Rize'de dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:35 Kaynak: AA
Beyaza bürünen yüksek kesimler
Karda yürüyen adam
Karla kaplı ağaçlar RİZE - Rize'de dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Rize'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve şiddetli yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
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