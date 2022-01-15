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Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

15.01.2022 17:52
Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Karadeniz Bölgesinde etkisini sürdüren kar zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karadeniz Bölgesinde etkisini sürdüren kar zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Artvin'de devam eden yağış nedeniyle Borçka- Hopa arasındaki kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle yol tedbir amaçlı yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, Karayolları ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kısa süreli elektrik kesintisinin yaşandığı kent merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Kar nedeniyle Giresun'un Alucra ve Dereli ilçelerinde 3'er köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetre olarak ölçüldü.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde 3 gündür aralıklarla süren yağış dolayısıyla zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Gölköy- Gürgentepe yolu Refahiye mevkisinde İstanbul'a seyir halindeki iki yolcu otobüsünün yağış nedeniyle yolda kalması sonucu trafik bir süre durdu.

Ekiplerin karla mücadele çalışması ve araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise 423 iş makinesi yardımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu öğrenildi.

Rize

Rize'de de kar etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla merkezde 12, İkizdere'de 29, Çayeli'de 25, Çamlıhemşin'de 20, Ardeşen'de 11, Pazar'da 9, Güneysu'da 7, Fındıklı'da 6 ve Hemşin ilçesinde 4 olmak üzere 123 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri 136 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yağış devam ediyor.

Şehir merkezinde ise aralıklarla kısa süreli yağan karın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 60 araç ve 200 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği, olağanüstü durumlar için de TİSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığından araç, ekipman ve personel desteği alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, vatandaşların da mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi
Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi
Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi
Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

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Karadeniz, Tragger, Borçka, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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