Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
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Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı

15.03.2022 11:23
Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı

KARADENİZ Bölgesi'ndeki 8 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1075 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

KARADENİZ Bölgesi'ndeki 8 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1075 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 608, Rize'de 231, Ordu'da 49, Giresun'da 138, Sinop'ta 9, Artvin'de 21, Gümüşhane'de 9, Samsun'da 10 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğu, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Bu arada, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'daki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.


Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı
Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika


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