Karadeniz de kara teslim - Son Dakika

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Karadeniz de kara teslim

6 saat önce

Karadeniz de kara teslimKARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz de kara teslim

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesimde yer yer sağanak yağarken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara şeklinde devam ediyor. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle de ulaşımda aksama yaşanıyor. Kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI

Bayburt da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kopa Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanırken, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermezken, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor. Yetkililer, kar yağışının sürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bölgelerde, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz de kara teslim

Karadeniz, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:15 Kaynak: DHA
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